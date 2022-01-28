Три новых очага коронавируса зафиксированы в Псковской области

23:52, 27 января 2022, ПАИ

О трёх новых очагах коронавирусной инфекции сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

«Зафиксировано три новых очага: в Чихачевском доме-интернате Бежаницкого района, в Бельско-Устьенском детском доме-интернате и на производственной площадке Великолукского мясокомбината», – констатировал глава региона.

225 случаев заражения коронавирусной инфекцией было зафиксировано в области за сутки. 139 человек выздоровели, шестеро скончались.

С начала эпидемии в Псковской области медики 74 937 раз фиксировали подтверждённые случаи заражения коронавирусной инфекцией.