Мокрый снег с дождём ожидается в Пскове 28 января

09:08, 28 января 2022, ПАИ

Днем 28 января в Пскове ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, вечером - преимущественно в виде снега. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью в Пскове пойдет небольшой снег. В конце дня и ночью на дорогах будет гололедица. Температура днем составит от 0 до +1 градуса, ночью — от -4 до -2.

В Великих Луках днем прогнозируется мокрый снег, вечером - снег. Ночью пойдет умеренный снег, на дорогах будет гололедица. Температура днем не превысит 0...+1 градуса, ночью опустится до -3...-1.

В этот день в Псковской области ожидается облачная погода. Днем будет идти мокрый снег, местами с дождем, вечером - снег. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода. Ночью также пойдет небольшой снег, местами умеренный. В конце дня и ночью на дорогах ожидается гололедица. Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура днем составит от 0 до +1 градуса, ночью — от -6 до -1.