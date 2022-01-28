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Общество

Псковская детская больница закупила инсулиновые помпы и системы мониторинга для диабетиков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко. На встрече обсуждался вопрос обеспечения детей, больных сахарным диабетом, инсулиновыми помпами, расходными материалами к ним, а также системами мониторинга уровня глюкозы в крови. Об этом губернатор сообщил в своём Instagram-аккаунте.

При подготовке бюджета на 2022 год на эти цели было выделено 8 млн рублей. Глава региона отметил, что до конца года этих средств недостаточно, и добавил, что будет предусмотрено дополнительное финансирование.

В январе текущего года Детская областная клиническая больница провела закупку инсулиновых помп и систем мониторинга, уже идёт первая поставка. Также губернатор добавил, что обеспечение детей необходимыми средствами будет контролировать областной главный внештатный специалист по детской эндокринологии.

Михаил Ведерников также поручил организовать информационную работу по этому направлению, чтобы специалисты рассказывали людям, как выписываются и предоставляются расходные материалы, куда обращаться за их получением, и отработать этот вопрос с родительским сообществом, составив для них максимально понятный алгоритм. Губернатор считает, что родители детей, больных сахарным диабетом, должны получать исчерпывающую информацию по всем вопросам.

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