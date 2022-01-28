Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Преподаватель ПсковГУ презентует книгу о Николае II

Преподаватель ПсковГУ презентует книгу о Николае II, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Презентация книги доцента кафедры теологии ПсковГУ Виктора Немеровского «Миротворческая деятельность Николая II (1894-1917)» состоится 1 февраля в аудитории храма Николы Явленного (ул. Некрасова, 35) при Подворье Псково-Печерского монастыря. Начало мероприятия в 17:30.

Участников просят соблюдать меры индивидуальной защиты, а также безопасную социальную дистанцию в 1,5 – 2 метра.

Император Николай II впервые в мировой истории 12 августа 1898 года выступил с мирными инициативами по сокращению и ограничению вооружений главных мировых держав, предложил созвать международную конференцию. Благодаря императору прошли Гаагские конференции мира, которые открыли новейшую эпоху в истории международных отношений, способствовали созданию в будущем лиги наций, заложили идеи и основы современного миротворчества.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
Проголосовать >>>

28 января 2022

Инфекционист заявила об исчезновении популярного симптома COVID-19 у омикрона
28 января 2022

Псковичи жалуются на нечищеную дорогу Псков – Порхов
28 января 2022

Почти 367 млн человек в мире заразились COVID-19
28 января 2022

Псковский инфекционист: Вакцинированные беременные женщины передают иммунитет ребенку

28 января 2022

«Всё полопалось и проржавело»: памятник Невскому на Соколихе будут реставрировать, не торопясь
28 января 2022

Горводоканал предупредил об отключении воды на Рижском проспекте

28 января 2022

В Пскове на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной затруднено движение

28 января 2022

Мокрый снег с дождём ожидается в Пскове 28 января

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...