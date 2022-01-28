Преподаватель ПсковГУ презентует книгу о Николае II

10:38, 28 января 2022, ПАИ

Преподаватель ПсковГУ презентует книгу о Николае II, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Презентация книги доцента кафедры теологии ПсковГУ Виктора Немеровского «Миротворческая деятельность Николая II (1894-1917)» состоится 1 февраля в аудитории храма Николы Явленного (ул. Некрасова, 35) при Подворье Псково-Печерского монастыря. Начало мероприятия в 17:30.

Участников просят соблюдать меры индивидуальной защиты, а также безопасную социальную дистанцию в 1,5 – 2 метра.

Император Николай II впервые в мировой истории 12 августа 1898 года выступил с мирными инициативами по сокращению и ограничению вооружений главных мировых держав, предложил созвать международную конференцию. Благодаря императору прошли Гаагские конференции мира, которые открыли новейшую эпоху в истории международных отношений, способствовали созданию в будущем лиги наций, заложили идеи и основы современного миротворчества.

