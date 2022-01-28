Псковичи жалуются на нечищеную дорогу Псков – Порхов

10:48, 28 января 2022, ПАИ

Жители региона жалуются на «кашу» на дороге Псков — Порхов. Автомобилисты отмечают, что дорога до сих пор не почищена после снегопада, который прошел по Псковской области в ночь с 27 на 28 января, и «машины волокутся 60 км/ч».

Кроме того, поступило сообщение об аварии на территории Псковского района на данном участке дороги, в кювете находятся легковой автомобиль и фура.

Как пояснили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, автодорога Псков – Порхов, по направлению Карамышево – Быстрецово – Порхов – федеральная автомобильная дорога, находится на содержании у ДЭП №279.

Пока у Дорожного эксплуатационного предприятия №279 комментарий получить не удалось. Просим водителей быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость.