Спектакль «Соседи» покажет сегодня Псковский драмтеатр вместо «Пленных духов»

11:10, 28 января 2022, ПАИ

В связи с заболеванием актеров Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина вынужден скорректировать репертуар, сообщили в пресс-службе.

28 января, в пятницу, вместо спектакля «Пленные духи» будет показан спектакль «Соседи». Спектакль можно посетить по билетам, приобретенным на спектакль «Пленные духи».

«Мы уверены, что музыкальная, динамичная и смешная комедия «Соседи», больше пяти лет идущая при аншлаге, будет достойной заменой нашему новому спектаклю «Пленные духи» и подарит вам прекрасное настроение вечером пятницы», - отметили в театре.

Спектакль «Каштанка» переносится с 1 февраля на 2 апреля. Билеты будут действительны. Спектакль «И смех, и грех» 4 февраля отменяется. Билеты необходимо сдать в кассу театра. Если билеты куплены онлайн, средства вернутся на карту автоматически.

Вместо спектакля «Пиковая дама» 4 февраля будет показан спектакль «Позвольте вам выйти вон». Билеты действительны.

«В случае если вас не устраивает дата нового показа или замена спектакля, вы можете сдать билеты по месту покупки (в кассу театра или онлайн, обратившись в техподдержку билетного оператора support@orbilet.ru)», - уточнили в пресс-службе.

Актуальную афишу всегда можно найти на официальном сайте театра.