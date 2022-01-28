В санатории «Хилово» прошла акция против распространения COVID-19

11:12, 28 января 2022, ПАИ

27 января добровольцы Псковского регионального отделения Российского Красного Креста, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» совместно с руководством и работниками ЛПУ «Санаторий «Хилово» провели акцию против распространения COVID-19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в облсовпрофе.

Добровольцы побеседовали с персоналом о новой коронавирусной инфекции, обратили внимание на увеличение случаев заражения в Псковской области и быстрое распространение нового штамма омикрон. Также шла речь о мерах личной предосторожности в данный период, о необходимости соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований, особенно в лечебно-профилактическом учреждении.

Акция проходила в формате, исключающем прямой контакт с отдыхающими. Для отдыхающих ЛПУ «Санаторий «Хилово» в номерах каждого корпуса были размещены одноразовые маски, антисептики, памятки о том, как предостеречь себя от инфекции.

«В нашем санатории неукоснительно соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора, указ губернатора Псковской области», - подчеркнула главный врач ЛПУ «Санаторий «Хилово» Женя Дудченко. В постоянном режиме работают рециркуляторы в общественных местах - столовой, холлах, питьевой галерее, корпусах, а также в каждом медицинском кабинете. Антисептики размещены во всех помещениях санатория в свободном доступе для всех отдыхающих. Питание и лечение организовано таким образом, чтобы не было контакта большого количества людей, с соблюдением дистанции.

«Тем не менее мы всегда рады взаимодействию с общественными организациями, с волонтерами-медиками, часть из которых мы очень хорошо знаем (они проходили практику в санатории). Очень надеемся, что по окончании обучения наш штат пополнится молодыми, активными, инициативными медицинскими работниками, имеющими уже сегодня большой опыт волонтерской, благотворительной деятельности, опыт общения с людьми. Проведенная сегодня акция еще больше укрепит наши отношения. Отдыхающие ЛПУ «Санаторий «Хилово» убедятся в безопасности пребывания в нашем учреждении, в необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также в соблюдении всех санитарно-гигиенических норм и требований в период активности вируса. Спасибо добровольцам Красного Креста, волонтерам-медикам за предоставленную помощь в этот сложный период пандемии», - добавила Женя Дудченко.