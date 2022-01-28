Более 757 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

11:17, 28 января 2022, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 3 044 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 757 437, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 74 937 человек, 70 148 пациентов выздоровело, 1 410 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.