Снимок из Себежа украсил метро в Москве

11:24, 28 января 2022, ПАИ

Снимок из Себежа украсил метро в Москве, сообщает «Псковская правда». Экспозиция на станции «Выставочная» включает 42 работы финалистов творческого фотоконкурса «За это я люблю Россию», в число которых вошёл себежанин Владимир Бумаков со снимком «Замковая гора». Его работу жюри отметило в номинации «Городской пейзаж».

Всероссийский проект «За это я люблю Россию» появился по инициативе Смоленского государственного университета в 2015 году как фото- и видеоконкурс, направленный на развитие внутреннего туризма. В этом году участниками конкурса стали более 8 тысяч человек.

Владимир Бумаков известен в Псковской области как командир поискового отряда «Забытый батальон», автор книги о Себежском укрепрайоне и как фотограф, чьи выставки проходили в Себеже и Пскове.

«Я использую квадрокоптер с камерой. Это моя фишка: лет семь я снимаю с воздуха, потому что с земли таких ракурсов вы никогда не увидите. Съемка с небольшой высоты дает совершенно другое восприятие окружающего мира, красок, игры светотени. Это и есть настоящая пейзажная фотография», - пояснил Владимир Бумаков.

Выставка в метро будет открыта до 31 января.