Самые популярные госпаблики властей и чиновников Псковской области назвал Антон Сергеев

11:26, 28 января 2022, ПАИ

Советник губернатора Псковской области Антон Сергеев назвал наиболее популярные в регионе паблики властей и чиновников, отвечая на вопрос в эфире радиостанции «Луки FM» в пятницу, 28 января.

Он напомнил, что наибольшая популярность в Псковской области у социальной сети «ВКонтакте», которой пользуются порядка 250 тысяч жителей региона. «Если мы смотрим по группам во «ВКонтакте», то самый большой госпаблик у администрации области, там порядка 50 тысяч человек: большой, активный, разнообразный. Если мы берём глав муниципалитетов, то по численности самый большой у главы Пскова Елены Полонской», – отметил Антон Сергеев.

«Если мы возьмём Instagram, то самый большой аккаунт у губернатора – он стотысячник. Глава Великих Лук Николай Козловский ведёт Instagram и, конечно, глава администрации Пскова Борис Елкин. История с прямыми эфирами в Instagram, которые он ведёт из разных точек в городе, рассказывает, отвечает на вопросы, это хороший формат. Думаю, его следовало бы перенять многим в районах», – отметил Антон Сергеев.