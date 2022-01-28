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Общество

Электронное голосование привлечёт к принятию решений большее число избирателей – советник губернатора Псковской области

За электронным голосованием будущее, прокомментировал советник губернатора Псковской области Антон Сергеев принятие Госдумой в первой чтении законопроекта о дистанционном электронном голосовании. Отвечая на вопрос в эфире радиостанции «Луки FM», он напомнил, что высказывался в поддержку ДЭГ ещё в ходе осенней избирательной кампании – 2021.

«Я ещё в период прошлогодней осенней кампании говорил, что за электронным голосованием будущее. Всегда привожу в пример свою маму. Она всегда ходила голосовать. Сейчас ей тяжеловато, 83 года. В прошлом году она не пошла голосовать, расстроилась, что вовремя не узнала, как можно проголосовать дистанционно. С введением электронного голосования все те, кто не мог голосовать по разным причинам – из-за лености, из-за отсутствия времени, форс-мажорных ситуаций, теперь такую возможность легко получат, в любом месте. Таким образом в принятие решений будет вовлечено большее количество избирателей», – отметил Антон Сергеев.

Напомним, что Госдума на заседании 26 января приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единые правила проведения дистанционного электронного голосования для всех регионов и на выборах всех уровней. За это решение проголосовали 296 депутатов, 74 выступили против, один воздержался.

Поправки предлагается внести в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Согласно законопроекту ДЭГ на выборах всех уровней в РФ будет проходить только с использованием ГАС «Выборы» или других сертифицированных государственных информационных систем. Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию.

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