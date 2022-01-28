В Пскове мужчина обокрал студентку колледжа

11:50, 28 января 2022, ПАИ

В Пскове 42-летний мужчина обокрал студентку колледжа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 27 января из комнаты в общежитии на улице Киселева у учащейся одного из городских колледжей пропала золотая цепочка, две серебряные цепочки, золотой и серебряный браслеты, а также три пары золотых сережек. Причиненный ущерб устанавливается. Девушка, обнаружив пропажу, обратилась за помощью в полицию.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову установили и задержали подозреваемого - безработного, ранее судимого за кражу псковича. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, потерпевшая вышла из своей комнаты, не закрыв за собой дверь. Этим и воспользовался проходивший по коридору подозреваемый, который проживает в этом же общежитии. Зайдя в комнату, он нашёл в шкатулке золотые и серебряные изделия, которые и похитил. Все похищенное стражами порядка изъято. Проводится расследование.