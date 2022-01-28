Что делать при появлении вирусных симптомов у маленьких детей

12:01, 28 января 2022, ПАИ

Советы по лечению маленьких детей в первые дни вирусного заболевания дала главный внештатный инфекционист Псковской области, врач-педиатр Елена Карзанова в прямом эфире на своей странице в Instagram.

По её словам, коронавирус, как и любая другая вирусная инфекция, подразумевает необходимость следить за температурой, замечать, нет ли одышки. «Маленькие дети не могут сказать, что пропал нюх. Первые два-три года они не могут четко сформулировать, что у них болит. Внимательно следите, не появилась ли синюшность носогубного треугольника, стал ли ребенок более вялый или, наоборот, ажиотирован, как он кушает», - отметила Елена Карзанова.

Она подчеркнула, что температуру не выше 38,5 градуса не следует активно сбивать. «Наш организм устроен так, что при температуре 38 как раз идет формирование иммунного ответа. Повышение температуры — это защитный механизм. Если у ребенка нет судорожного анамнеза, постарайтесь его раздеть, чтобы не перегревался, ограничьте его активность, постарайтесь занять более спокойными играми, почитайте с ним книжку. Проявите участие к нему, ведь ребенок, который заболевает, требует повышенного внимания. Поделитесь своей теплой эмоцией, и вы увидите, как ребенок начнет поправляться, выздоравливать», - отметила инфекционист.

Также необходимо наладить ребенку хороший питьевой режим, не грузить его тяжелой пищей, давать ему больше отдыхать. Следует проветривать помещение, чтобы снизить вирусную нагрузку. «Не надо хлоркой часто пользоваться, это вызывает аллергические проявления. Влажная уборка без применения антисептиков иногда полезнее», - уточнила Елена Карзанова. Важно следить, чтобы ребенок не потел и не попадал под сквозняки. Можно давать витамины, морсы. «Есть общие рекомендации для детей до 7 лет, когда они должны получать достаточное количество витамина D – отнеситесь к этому с пониманием», - уточнила педиатр. Также полезен цинк в дозировках, которые можно обсудить с участковым медиком.

При этом от самостоятельного назначения специфических препаратов следует воздержаться. «Если вы будете сбивать ему температуру 37,3, самостоятельно назначите ему антибиотики — это действительно большой вред. Если в течение 3 дней у ребенка температура не выше 38,5, нет судорог, вы можете спокойно справиться с этой ситуацией сами. Если видите, что температура не снижается и ваши усилия по неспецифическому лечению бесполезны, участковый доктор или скорая помощь придет вам на помощь», - подчеркнула педиатр.

Медик еще раз предостерегла родителей от самолечения: «Переговорите со своим участковым медиком, он знает, кто вокруг вас живет и с какими проблемами. Если у вас соседи с гриппозным очагом, это один подход. Если масса подтвержденных случаев коронавируса, то тактика ведения таких детей будет другой».