Два автомобиля столкнулись в Пскове

12:01, 28 января 2022, ПАИ

На перекрестке улиц Железнодорожной и Советской Армии в Пскове произошло столкновение двух автомобилей, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля «Рено» не уступил проезжую часть 36-летнему водителю автомобиля «Тойота». Пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС и бригада скорой помощи.