Два автомобиля столкнулись в Пскове
На перекрестке улиц Железнодорожной и Советской Армии в Пскове произошло столкновение двух автомобилей, передает корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля «Рено» не уступил проезжую часть 36-летнему водителю автомобиля «Тойота». Пострадавших нет.
На месте происшествия работают сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС и бригада скорой помощи.
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