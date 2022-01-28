Ещё четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области

12:10, 28 января 2022, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончалось ещё четыре человека. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 414 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 74 937 человек, 70 148 пациентов выздоровело.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.