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Псковские юристы помогут обманутым мошенниками псковичам

Псковские юристы помогут обманутым мошенниками псковичам, а также тем, кто пока не успел попасть к ним «на удочку», сообщила в медиацентре Псковского агентства информации руководитель регионального отделения общероссийский общественной организации «Ассоциация юристов России» Неля Лебедева.

Благодаря этому проекту организации удалось получить грант от Фонда президентских грантов. «Проект направлен на профилактику ситуаций, связанных с мошенничеством. Мы будем оказывать и конкретную юридическую помощь, - пояснила Лебедева. - Проект рассчитан на разные слои населения, так как жертвами становятся не только пожилые люди, но и люди среднего возраста, молодёжь. Все они нуждаются в консультациях и разъяснениях».

Неля Лебедева рассказала и о площадке ОНФ под названием «Мышеловка», где собирается телефонная база с номерами мошенников. Псковские юристы в том числе помогут с её наполнением.

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