Более 2,3 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

12:43, 28 января 2022, ПАИ

2 303 287 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 253,3 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 939 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 11 502 657 случаев заболевания коронавирусом, 10 159 197 человек выздоровело, 329 443 – умерло.