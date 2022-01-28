Ночные морозы до 18 градусов прогнозируются в Псковской области в первых декадах февраля
В феврале в Псковской области прогнозируется неустойчивый характер погоды с осадками временами выше нормы. Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше нормы. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 90-120% от нормы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В первой и второй декадах месяца преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах -5…0 градусов, в отдельные дни с понижением до -12…-7 градусов, преобладающие ночные температуры составят -8…-3 градуса с понижением в отдельные ночи до -18…-13 градусов.
В третьей декаде месяца дневные температуры составят -1…+4 градуса. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах -4…+1 градус.
Опасные метеорологические явления не прогнозируются. В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.
Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются около нормы для зимнего периода. Ухудшение гидрологической обстановки в феврале не прогнозируется.
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Ночные морозы до 18 градусов прогнозируются в Псковской области в первых декадах февраля