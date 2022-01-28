Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Провести свидание в Псковском музее могут пары 14 февраля

Провести свидание в Псковском музее могут пары 14 февраля. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в этот день с 18:00 до 22:00 во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2 пройдёт мероприятия «Влюблённые в искуссство - новый формат». 

«Для поклонников культурного вечернего отдыха впервые Двор Постникова зажигает огни. Мы признаемся в чувствах к искусству и задействуем все пять чувств человека - обоняние, осязание, зрение, вкус и слух. Вас ждут площадки: «Глазами художника», «Соприкосновение», «Мастерская иконописца», «Момент вкуса», «Слушая искусство». Назначьте свидание в музее», - приглашают псковичей.

Продажа билетов начнется 6 февраля на сайте и в кассах музея: главное здание музея, касса (ул. Некрасова, 7); Приказная палата, касса (Кремль, 4); Двор Постникова, касса (ул. О. Кошевого, 2) Возможна оплата «Пушкинской картой».

Посещение программы возможно по сеансам:  начало первого сеанса в 18:30 (до 40 человек); начало второго сеанса в 20:30 (до 40 человек). Мероприятие состоится при благоприятной эпидобстановке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
Проголосовать >>>

28 января 2022

Провести свидание в Псковском музее могут пары 14 февраля
28 января 2022

Фоторепортаж: Выставка «Смоляная вода» в Пскове
27 января 2022

Фортификационные укрепления Пскова и Великих Лук вошли в виртуальную энциклопедию «Петровские крепости»
27 января 2022

Фоторепортаж: Общественный, но безопасный

27 января 2022

Опубликована февральская афиша Псковского театра кукол
26 января 2022

В Пскове презентовали буклет для туристов «Храмы псковской архитектурной школы»
26 января 2022

Псковский театр драмы представил новую солистку спектакля-кабаре «Постой, паровоз!»
26 января 2022

Псковичам предлагают выбрать дизайн канализационных люков

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...