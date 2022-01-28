Провести свидание в Псковском музее могут пары 14 февраля

13:25, 28 января 2022, ПАИ

Провести свидание в Псковском музее могут пары 14 февраля. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в этот день с 18:00 до 22:00 во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2 пройдёт мероприятия «Влюблённые в искуссство - новый формат».



«Для поклонников культурного вечернего отдыха впервые Двор Постникова зажигает огни. Мы признаемся в чувствах к искусству и задействуем все пять чувств человека - обоняние, осязание, зрение, вкус и слух. Вас ждут площадки: «Глазами художника», «Соприкосновение», «Мастерская иконописца», «Момент вкуса», «Слушая искусство». Назначьте свидание в музее», - приглашают псковичей.

Продажа билетов начнется 6 февраля на сайте и в кассах музея: главное здание музея, касса (ул. Некрасова, 7); Приказная палата, касса (Кремль, 4); Двор Постникова, касса (ул. О. Кошевого, 2) Возможна оплата «Пушкинской картой».



Посещение программы возможно по сеансам: начало первого сеанса в 18:30 (до 40 человек); начало второго сеанса в 20:30 (до 40 человек). Мероприятие состоится при благоприятной эпидобстановке.