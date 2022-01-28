Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

13:38, 28 января 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6 % с 1 января этого года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля.

Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8, 6% в среднем составит 1,5 тысячи рублей. Пенсии с учетом индексации на 8,6 % пенсионеры получат уже в феврале, тогда же пенсионерам придёт компенсация за январь с учётом доиндексации.