Первый подросток привился от коронавируса в Порховском районе

13:51, 28 января 2022, ПАИ

15-летний Георгий Лунгу стал первым подростком, который привился от коронавируса в Порховском районе, пишет газета «Порховский вестник».

Главный врач Порховской межрайонной больницы Татьяна Горбунова рассказала, что первая партия вакцины для подростков «Спутник М» уже поступила в поликлинику.

«Чувствую себя хорошо, только рука немного побаливает», – рассказал Георгий Лунгу.

Татьяна Горбунова в свою очередь отметила, что родители должны принять обдуманное решение о вакцинации ребёнка.

Эта вакцина повторяет «Спутник V», но дозировка там уменьшена в пять раз. На прошлой неделе в Порхов поступили первые 10 доз детской вакцины, вскоре ожидаются другие партии.

Вакцинация детей от 12 до 17 лет проводится только на добровольной основе, если ребёнку 12-14 лет, то обязательно письменное согласие родителей, с наступлением 15-летнего возраста подросток может сам взять на себя ответственность за принятие решения о вакцинации, но даже в этом случае одобрение родителей желательно.