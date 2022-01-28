Профессия с перспективой: ПсковГУ открывает новое направление обучения

14:01, 28 января 2022, ПАИ

Слова «волонтёр» и «общественник» за последние несколько лет стали привычными для жителей Псковской области: сегодня число некоммерческих организаций в регионе достигает тысячи. Благодаря грантам, которые они привлекают, в регионе реализуются серьезные проекты: строятся новые спортплощадки, организуются благотворительные концерты, форумы, осуществляется помощь нуждающимся.

Зародившиеся как добровольческая инициатива, НКО в наши дни профессионализируются, при этом кадровый вопрос в сфере стоит достаточно остро. Магистерская программа «Социально-проектное управление в некоммерческих организациях», появившаяся в Псковском государственном университете, направлена на обучение управленцев, которые смогут грамотно выстроить работу по реализации общественных инициатив, – в таких специалистах сейчас нуждается регион.

Новые профессии

Профессиональная среда российского общественного сектора сегодня состоит из очень небольшого слоя управленцев и менеджеров, способных руководить проектами и программами регионального и федерального уровня.

Подавляющее большинство этих специалистов было подготовлено и выросло за время работы в НКО, то есть по сути являются самоучками.

По словам руководителя управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Натальи Плявинской, в этой сфере в настоящее время в основном заняты псковичи от 25 до 35 лет, наработавшие большой опыт в различных проектах. Однако одного только опыта сейчас уже недостаточно.

«Проблема в том, что НКО очень сложно подтвердить свою компетентность, а это требуется в серьезных проектах, – объяснила Наталья Плявинская. – Но образовательной программы для представителей некоммерческого сектора в вузах нашего региона как таковой нет, им негде получить образование, притом что запрос на него есть. Молодёжь заинтересована в работе по этому направлению, но подтвердить свою компетентность у них не получается. Мы сталкиваемся с тем, что к молодым людям, которые планируют пойти работать в НКО, уже предъявляются определенные требования именно с точки зрения образования».

Как считает руководитель управления, новое направление обучения в ПсковГУ позволит будущим специалистам почувствовать себя более значимыми, получить профессиональные знания и, что немаловажно, поможет повысить качество услуг, которые оказывает «третий сектор» экономики.

Грант-менеджеры, специалисты по развитию добровольческих инициатив и благотворительности, консультанты по защите прав и интересов, тренеры, профессионалы, которые смогут давать квалифицированную оценку социальных программ и проектов, проводить экспертизу по разным направлениям общественной работы, – это профессии, где искусственный интеллект не заменит человека, а значит, они будут востребованы даже в мире цифровых технологий.

Сетевой профиль

Новое направление обучения откроется в ПсковГУ на базе кафедры среднего общего образования и социального проектирования. На протяжении последних нескольких лет здесь уже готовят бакалавров по программе «Социальная работа и социальное предпринимательство». Направление пользуется повышенным спросом у абитуриентов, причем не только псковских: в этом учебном году на заочное обучение по данному профилю вуз набрал группу в количестве 44 человек при планировавшихся 25.

Сетевая магистерская программа «Социально-проектное управление в некоммерческих организациях» станет логическим продолжением бакалавриата. Как рассказала руководитель нового направления, и. о. завкафедрой среднего общего образования и социального проектирования Светлана Калинина, при выборе профиля программы вуз учитывал прежде всего такие показатели, как востребованность выпускников на рынке труда и жизнеспособность направления.

«Планируется, что к реализации сетевой программы будут привлечены кадровые, инфраструктурные, информационные, программно-методические и социальные ресурсы различных некоммерческих организаций, – подчеркнула Светлана Калинина. – Лекции по профильным дисциплинам, прохождение практики, научно-исследовательская работа, написание магистерских диссертаций – на всех этапах обучения специалисты «третьего сектора» примут самое активное участие».

Уже есть договоренности о включении в работу сотрудников Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области. К разработке, а в дальнейшем и к реализации новой программы присоединился также Центр молодёжи и общественных инициатив.

Конкретно

Набор на новую магистерскую программу будет осуществляться уже с 2022 года. Учиться можно будет как очно, так и заочно. Есть бюджетные места – 8 и 15 мест соответственно.

Студентам предстоит освоить не только принципы организации мероприятий в сфере НКО, но и научиться планировать и разрабатывать социальные проекты и программы, продвигать свои идеи, рассказывая о них в СМИ и соцсетях, познакомиться с инновационными практиками социально ориентированных НКО.

«Если говорить об аналогах, то на сегодняшний день в ряде вузов стали появляться программы по подготовке специалистов в сфере НКО, – пояснила Светлана Калинина. – В частности, ВШЭ в 2020 году запустила магистерскую программу «Коммуникации в государственных структурах и НКО», Московский государственный университет предлагает магистерскую программу «Менеджмент некоммерческих организаций», есть различные курсы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. Большинство вузов, реализующих направление подготовки «Социальная работа», предлагают получить профильное для некоммерческого сектора и сферы социальных услуг образование в рамках существующих программ, но самостоятельных магистерских программ по данному профилю пока нет».

Срок обучения составит два года для очников и два с половиной – для тех, кто выберет заочный формат.

И напоследок ещё раз о перспективах. В конце прошлого года стало известно о том, что Псковская область вошла в топ-6 регионов России с резким прорывом в развитии НКО. Дело, конечно, не в рейтингах, но факт остается фактом: некоммерческий сектор в регионе – важная зона роста, которой сегодня уделяется большое внимание.

Материал подготовлен пресс-службой ПсковГУ.