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Врач: Все манипуляции с роженицами в Пскове проводят только с их согласия

Все манипуляции с роженицами в Пскове проводят только с их согласия, заявила в прямом эфире в Instagram заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Псковского перинатального центра Елена Ковалёва.

Врачи находятся в диалоге с пациентками, заверила Ковалёва. «Доктор вместе с вами живет вашей жизнью, вашими проблемами. Никто не делает никаких манипуляций без согласия с вами», - подчеркнула специалист.

Она рекомендовала женщинам направляться в роддом, когда появились свахткообразные боли с интервалом 5 минут и водянистые выделения. Если срок маленький и есть какие-то беспокойства, необходимо сразу же ехать к врачу.

«В приёмном отделении вас встретит акушерка, нужно ей всё подробно рассказать, заполнить медицинскую документацию. В приёмном покое до 16:00 вас тут же осмотрит врач, он примет решение о необходимости госпитализации. После этого времени осмотр проводит дежурный врач, поэтому, бывает, приходится подождать, так как дежурят только два врача и рук не хватает. Здесь даётся согласие на клизму и бритье. Это по желанию. Если принято решение о госпитализации, вам предлагают переодеться в свою или одежду роддома. В родильном блоке проводят ряд манипуляций, кладут в общую палату, затем снова осмотр доктора, который рассказывает, что дальше делать. Если началась активная фаза родовой деятельности, госпитализируют сразу в индивидуальный родильный зал», - описала процесс Елена Ковалёва.

Обезболивание в родах производится по желанию, вид анестезии обсуждается с врачом, так как могут быть противопоказания. Рожать можно в любом положении. После новорожденного выкладывают на живот, ждут, пока закончится пульсация пуповины. Потом его отдают на пеленальный столик на осмотр неонатолога. Два часа мама вместе с ребёнком проводят в родзале, если все благополучно, они переводятся в отделение совместного пребывания мамы с новорождённым.

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