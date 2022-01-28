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Общество

Вторжение роботов в Пскове

10 февраля в торговом центре Fjord Plaza открывается масштабная выставка роботов. Уникальная интерактивная выставка технологий для детей и взрослых, где можно общаться, играть и даже танцевать с роботами.

Жители Пскова увидят достижения инженеров всего мира: из США, Канады, Великобритании, Южной Кореи, Японии, Франции, Австралии и, конечно, России. Среди роботов будут роботы размером с человека, робо-девушка KIKI, которая проконсультирует вас по любому вопросу, робот стендапер, который самостоятельно передвигается по выставке и знакомится с посетителями, и робот Деревяка, который умело предсказывает будущее.

«Мы собрали лучшие экспонаты со всего мира, многие из них приехали к нам со всемирно известной выставки СЕS. До этого экспозиция объехала почти всю Европу, откуда мы сразу направились в ваш город. До этого мы были в Литве», - рассказал управляющий выставкой Robopark.

Экспозиция будет дополнена 5 зонами виртуальной реальности, где каждый сможет прокатиться на американских горках, побывать на дне океана, заставить молнии петь и танцевать по технологиям Теслы. Самые смелые могут покрутиться на разработанном специально для космонавтов тренажере вестибулярного аппарата.

Каждый час по экспозиции будет проходить экскурсия, в ходе которой экскурсовод в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту. Музей работает с соблюдением всех необходимых норм и требований защиты посетителей от коронавирусной инфекции. Ну и, к счастью, роботы коронавирусом не болеют.

Нагулявшись по залам выставки и познакомившись со всеми персонажами, посетители смогут принять участие в мастер-классах: 3D-моделировании, написании программ для управления роботами, постановке увлекательных опытов. Все результаты и поделки можно забрать с собой.

Выставка будет работать в Пскове с 10 февраля по 13 марта по адресу ул. Завеличенская, 23, на 2-м этаже Fjord Plaza.

Билеты можно приобрести на сайте или в кассе выставки.

 

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