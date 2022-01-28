Условия для партнёрских родов в Пскове перечислила врач

14:49, 28 января 2022, ПАИ

Условия для партнёрских родов в Пскове перечислила заместитель главного врача Псковского перинатального центра Елена Ковалёва в прямом эфире в Instagram.

Партнёрские роды в Псковском перинатальном центре разрешены, однако партнёр должен иметь определенный набор анализов: флюорографию, справка по кори и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

«Партнёр может присутствовать на родах именно в родильном зале», - уточнила Ковалёва.