Условия для партнёрских родов в Пскове перечислила врач
Условия для партнёрских родов в Пскове перечислила заместитель главного врача Псковского перинатального центра Елена Ковалёва в прямом эфире в Instagram.
Партнёрские роды в Псковском перинатальном центре разрешены, однако партнёр должен иметь определенный набор анализов: флюорографию, справка по кори и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
«Партнёр может присутствовать на родах именно в родильном зале», - уточнила Ковалёва.
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