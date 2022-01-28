Зараженную коронавирусом мать разлучают с ребёнком после родов

14:52, 28 января 2022, ПАИ

Зараженную коронавирусом мать разлучают с ребёнком после родов. Об этом в прямом эфире в Instagram заявила заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Псковского перинатального центра Елена Ковалёва.

«Если не успела вакцинироваться во время беременности, как это повлияет на роды?» - поинтересовалась одна из подписчиц.

«Да никак не повлияет на роды, - ответила врач. - Но если вы заболеете ковидом и роды случатся, вы будете рожать в так называемом мельцеровском (изолированном) боксе». После родов мать отправляют в инфекционку, а ребенка — в детскую областную больницу. «Это самое неприятное», - пояснила Елена Ковалёва.

Она добавила, что неизвестно, как в случае отсутствия прививки будет протекать коронавирус и беременность — «у кого-то легко, у кого-то очень плачевно». Поэтому врач рекомендовала беременным женщинам, у которых еще есть возможность привиться, обязательно это сделать. А тем, кто уже не успел, ограничить контакты и посещение общественных мест.