Зараженную коронавирусом мать разлучают с ребёнком после родов
Зараженную коронавирусом мать разлучают с ребёнком после родов. Об этом в прямом эфире в Instagram заявила заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Псковского перинатального центра Елена Ковалёва.
«Если не успела вакцинироваться во время беременности, как это повлияет на роды?» - поинтересовалась одна из подписчиц.
«Да никак не повлияет на роды, - ответила врач. - Но если вы заболеете ковидом и роды случатся, вы будете рожать в так называемом мельцеровском (изолированном) боксе». После родов мать отправляют в инфекционку, а ребенка — в детскую областную больницу. «Это самое неприятное», - пояснила Елена Ковалёва.
Она добавила, что неизвестно, как в случае отсутствия прививки будет протекать коронавирус и беременность — «у кого-то легко, у кого-то очень плачевно». Поэтому врач рекомендовала беременным женщинам, у которых еще есть возможность привиться, обязательно это сделать. А тем, кто уже не успел, ограничить контакты и посещение общественных мест.
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