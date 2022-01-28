Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире
Очередное заседание оперативного штаба Псковской области по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Михаила Ведерникова начнётся 28 января в 16:30.
В повестке дня традиционно ожидается разбор эпидемической ситуации. Планируется обсудить внесение некоторых изменений в противокоронавирусный указ. В частности, перевод не менее 30 % работников на удалённый режим работы.
Псковское агентство информации проведёт традиционную трансляцию заседания оперштаба на своём сайте, в YouTube-канале агентства и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире