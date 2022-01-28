Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире

15:09, 28 января 2022, ПАИ

Очередное заседание оперативного штаба Псковской области по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Михаила Ведерникова начнётся 28 января в 16:30.

В повестке дня традиционно ожидается разбор эпидемической ситуации. Планируется обсудить внесение некоторых изменений в противокоронавирусный указ. В частности, перевод не менее 30 % работников на удалённый режим работы.

Псковское агентство информации проведёт традиционную трансляцию заседания оперштаба на своём сайте, в YouTube-канале агентства и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».