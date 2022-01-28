Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

16:54, 28 января 2022, ПАИ

Очередное заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 проходит в администрации Псковской области 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На заседании озвучивается информация о состоянии коечного фонда, количестве тяжёлых больных, ситуации с вакцинацией.

В рамках заседания также планируется обсудить внесение некоторых изменений в противокоронавирусный указ. В частности, перевод не менее 30 % работников на удалённый режим работы.

Псковское агентство информации ведёт прямую трансляцию мероприятия на своём сайте, в YouTube-канале агентства и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».