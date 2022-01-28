Снег и гололедица прогнозируются в Псковской области 29 января
29 января в Псковской области ожидается облачная погода, днём с прояснениями. Ночью пойдёт снег, по северу области небольшой. Днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный, юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области -6…-1 градус.
Атмосферное давление ниже нормы.
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