Снег и гололедица прогнозируются в Псковской области 29 января

15:16, 28 января 2022, ПАИ

29 января в Псковской области ожидается облачная погода, днём с прояснениями. Ночью пойдёт снег, по северу области небольшой. Днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный, юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области -6…-1 градус.

Атмосферное давление ниже нормы.