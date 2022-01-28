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Псковский врач: Кесарево сечение делают не по желанию пациентки, а по показаниям

Кесарево сечение в Псковском перинатальном центре делают не по желанию пациентки, а по медицинским показаниям. Об этом рассказала в прямом эфире в Instagram заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи учреждения Елена Ковалёва.

По её словам, если пациентке назначено кесарево сечение, оно может проходить под общей или спинальной анестезией. Это решает врач вместе с пациенткой с учетом показаний. Если показана спинальная анестезия, женщина как бы «участвует» в родах, она все слышит и видит. «Создаем близкую к естественным родам ситуацию», - пояснила Елена Ковалева.

После операции женщина переводится в отделение реанимации для наблюдения на протяжении нескольких часов, а ребенок - в детское отделение. Если все благополучно, маму и ребенка переводят в отделение совместного пребывания. Врач заметила, что в палатах матери должны сами ухаживать за детьми. Специалисты центра могут дать консультации и оказать необходимую помощь, но основной уход - за матерями, уточнила Елена Ковалева.

Она добавила, что женщинам, у которых при первых родах было кесарево сечение, не стоит сразу настраиваться на такой способ родоразрешения при второй беременности. По словам специалиста, после одного кесарева вторые роды могут быть самостоятельными, но после двух однозначно последует третье.

Елена Ковалева отметила, что дети при обычных родах лучше адаптируются к воздушной среде, потому что плавно переходят в нее из водной.

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