В Псковской области самая низкая на Северо-Западе динамика роста заболеваемости COVID-19

16:56, 28 января 2022, ПАИ

В Псковской области самая низкая на Северо-Западе динамика роста заболеваемости COVID-19, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на первом в этом году заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

По его словам, в регионе складывается непростая эпидситуация: новый штамм коронавируса спровоцировал начало очередной волны заболеваемости. Третью неделю подряд рост числа новых случаев составляет более 40%. Сразу после новогодних праздников фиксировалось 80-90 заболевших в сутки, сегодня уже более 220.

«У Псковской области впервые за долгое время самая низкая динамика роста заболеваемости на Северо-Западе. Мы находимся на почётном последнем, 11-м месте. Такого результата мы достигли благодаря тому, что не принимаем сиюминутные, интуитивные решения. Мы с вами в ежедневном режиме мониторим ситуацию, прогнозируем и просчитываем риски, анализируем опыт других регионов и стран. В обязательном порядке проводятся консультации с экспертами федерального и регионального уровней, со специалистами Минздрава, с нашими врачами. Мы эффективно используем тонко настроенную обратную связь с населением и бизнесом. Выверенные решения, слаженная совместная работа, ответственность и организованность жителей Псковской области позволили существенно сбить динамику заболеваемости», - отметил губернатор.

Результат удалось достичь, несмотря на значительный туристический поток на новогодние праздники, а также почти двукратный рост охвата тестированием на наличие COVID за две предыдущие недели.

«На сегодняшний день ситуация объективно неплохая. Но мы не живём сегодняшним днём, а думаем на перспективу. А она тревожная, причём, для всей страны. Система здравоохранения уже сейчас испытывает крайне высокую нагрузку. А с учётом упомянутой динамики ближайшие 2-3 недели станут очередным испытанием на прочность. В этой связи мы должны принять взвешенный и исчерпывающий комплекс мер, который позволит сгладить кривую заболеваемости», - подчеркнул Михаил Ведерников.