Ограничить общение в ближайшие две недели просит губернатор жителей Псковской области
Максимально ограничить число социальных контактов в ближайшие две недели просит губернатор Михаил Ведерников жителей Псковской области. С таким призывом глава региона обратился к псковичам на заседании оперштаба 28 января.
«Это принципиально важно, - подчеркнул губернатор. - Будьте особенно осторожны в общественном транспорте, в местах скопления людей, на работе. Следуйте всем мерам предосторожности. Правильно носите маску, меняйте её каждые три часа, обрабатывайте и мойте руки после прикосновения к поверхностям».
Михаил Ведерников также добавил, что с учётом контагиозности нового штамма все контрольные мероприятия должны и дальше проводиться в полном объёме.
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