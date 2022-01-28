Ограничить общение в ближайшие две недели просит губернатор жителей Псковской области

17:43, 28 января 2022, ПАИ

Максимально ограничить число социальных контактов в ближайшие две недели просит губернатор Михаил Ведерников жителей Псковской области. С таким призывом глава региона обратился к псковичам на заседании оперштаба 28 января.

«Это принципиально важно, - подчеркнул губернатор. - Будьте особенно осторожны в общественном транспорте, в местах скопления людей, на работе. Следуйте всем мерам предосторожности. Правильно носите маску, меняйте её каждые три часа, обрабатывайте и мойте руки после прикосновения к поверхностям».

Михаил Ведерников также добавил, что с учётом контагиозности нового штамма все контрольные мероприятия должны и дальше проводиться в полном объёме.