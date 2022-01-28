Встреча на «Седьмом небе». Бэби Борн, Йо-Йо, тамагочи и другие любимые игрушки псковичей
Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.
27 января слушатели назвали массу игрушек, о которых они мечтали в детстве. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:
1. Велосипед-машинка.
2. Я подарила куклу Барби гостям из Америки. Они подарок не оценили. А мне так хотелось забрать.
3. Йо-йо очень хотела, мне казалось, что оно какое-то волшебное, иначе как объяснить то, как оно крутилось на верёвочке
4. Светящиеся кроссовки.
5. Была мечта о детской гармошке. Когда она появилась, страдала вся деревня.
6. Бэби Борн, чтобы ходил на горшок! Это было просто до слез
7. Тамагочи. Я копила сдачу с покупки продуктов
8. Большой, металлический КАМАЗ с открывающимися дверьми
9. Денег не было. Брал игрушки напрокат из садика.
10. Радиоуправляемый вертолёт.
Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!
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Встреча на «Седьмом небе». Бэби Борн, Йо-Йо, тамагочи и другие любимые игрушки псковичей
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