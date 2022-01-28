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Культура

1 февраля в Пскове пройдет финал конкурса короткометражного молодёжного кино

1 февраля состоится финал конкурса короткометражного молодёжного кино в рамках областного фестиваля «Киномания на Великой». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Зрителям будут представлены 9 лучших кинолент, которые, по оценкам жюри, получили самые высокие оценки в следующих номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучший молодёжный фильм» и «Лучший социальный ролик».

В шорт-лист финалистов конкурса вошли «Мастерская духа. Остров Колпина» (авторы: Дина Дабришюте, Денис Алексеев, Дмитрий Шерстнёв); «Вместе» (авторы: Людмила Бомейко, Галина Курочкина, Александр Сергеев, Кирилл Орлов); «Места для поцелуев» (автор: Александр Симаков); «Когда никто не слышит» (авторы: Иван Полковников, Елизавета Зенко); «Тайны псковских храмов. Покровка» (авторы: команда Молодёжного ТВ Пскова); «Просто шаг» (автор: Карина Зайнулина); «В поисках правды» (автор: Кирилл Орлов); «Мама, я тебя люблю» (авторы: Лада Кравченко, Ульяна Бобылева); «Единоверие в Пскове. Тайны храма Николы Явленного от Торга» (авторы: Маргарита Иванова, Анастасия Иванова).

Авторы указанных работ будут торжественно награждены 1 февраля в киноразвлекательном центре «Волшебный Город». Начало мероприятия — в 19:00. Вход в зрительный зал будет проходить с 18:30.

Вход на кинопоказ бесплатный, необходима предварительная регистрация (количество мест ограничено): https://forms.gle/HEY9UnYXrzDka6kF7.

Посетить мероприятие возможно только при наличии QR-кода о вакцинации, перенесённом заболевании или ПЦР-теста и медицинской маски.

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