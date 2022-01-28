Почти две тонны украинских яблок уничтожили в Себеже
26 января в Себеже на полигоне твёрдых бытовых отходов уничтожили 1,9 тонны яблок, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Ранее сотрудники Псковской таможни в Усвятском районе приостановили движение автомобиля, который незаконно ввёз на территорию России растительную продукцию из Белоруссии в обход фитосанитарных постов.
Транспортное средство передали сотрудникам Россельхознадзора, которые установили, что страной происхождения яблок являлась Украина. Фитосанитарные сертификаты и иные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и безопасность продукции, предоставлены не были.
По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.
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