В Пскове ищут собаковода, который выбросил щенков спаниеля
В Пскове разыскивается владелец нестерилизованной собаки, который выбросил её потомство.
Председатель Псковской областной общественной организации Вера Короткова рассказала Псковскому агентству информации, что 28 января неравнодушные псковичи нашли в подъезде дома на Завеличье коробку в двумя щенками, похожими на спаниелей. Животных забрали на передержку в приют «Лесопилка», уже через несколько часов им нашли потенциальных хозяев. «Вот так бы обычные пристраивались», - отметила Вера Короткова.
Она предполагает, что это щенки от той же собаки, потомство которой уже приходилось пристраивать зоозащитникам. «Надо вычислить эту собаку и по ней найти хозяина. Может быть, кто-то видел, знает, встречал во дворе беременную рыжую спаниельку? Это надо остановить», - обратилась Вера Короткова к псковичам.
Людям, обладающим какой-либо информацией о владельце собаки, у которой недавно родились похожие щенки, просят обратиться по телефону 89113623125.
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