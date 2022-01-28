В Пскове ищут собаковода, который выбросил щенков спаниеля

16:59, 28 января 2022, ПАИ

В Пскове разыскивается владелец нестерилизованной собаки, который выбросил её потомство.

Председатель Псковской областной общественной организации Вера Короткова рассказала Псковскому агентству информации, что 28 января неравнодушные псковичи нашли в подъезде дома на Завеличье коробку в двумя щенками, похожими на спаниелей. Животных забрали на передержку в приют «Лесопилка», уже через несколько часов им нашли потенциальных хозяев. «Вот так бы обычные пристраивались», - отметила Вера Короткова.

Она предполагает, что это щенки от той же собаки, потомство которой уже приходилось пристраивать зоозащитникам. «Надо вычислить эту собаку и по ней найти хозяина. Может быть, кто-то видел, знает, встречал во дворе беременную рыжую спаниельку? Это надо остановить», - обратилась Вера Короткова к псковичам.

Людям, обладающим какой-либо информацией о владельце собаки, у которой недавно родились похожие щенки, просят обратиться по телефону 89113623125.