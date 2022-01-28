В ПсковГУ прошёл региональный этап олимпиады школьников по экономике

17:00, 28 января 2022, ПАИ

На базе ПсковГУ прошёл региональный этап всероссийской олимпиады школьников по экономике для 9-11 классов. Ребятам предстояло пройти два этапа заданий, где они смогли показать не только навыки ответов на тестовые задания, но и развернутые рассуждения на поставленные вопросы и задачи. Всего в региональном этапе приняло участие 19 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

«К сожалению, не все участники смогли приехать из-за сложной эпидемиологической ситуации, – отмечает председатель жюри, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, финансов и финансового права Виктория Гусарова. – Но мы очень рады видеть ребят, интересующихся экономикой, в стенах вуза».

Как сообщили организаторы, участникам олимпиады были предложены разнообразные и достаточно сложные задания.