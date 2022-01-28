Школы еще трех районов Псковской области перейдут на дистанционное обучение

17:41, 28 января 2022, ПАИ

В комитет по образованию Псковской области обратились школы трех районов — Бежаницкого, Пыталовского и Палкинского — с просьбой организовать выход на дистант четырех образовательных организаций, где зафиксирован высокий уровень заболевших (свыше 20%). Об этом сообщил и. о. председателя комитета Андрей Ермаков на заседании оперштаба 28 января.

Он рассказал, что в регионе на карантин по коронавирусу закрыт 81 класс в 32 школах и 46 групп в 30 детских садах. В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ закрыты 49 классов в 19 школах и 3 группы в 3 садах. Андрей Ермаков уточнил, что на 26 января цифры были намного выше, поэтому своевременно принято решение о переходе на дистанционный режим обучения в школах Пскова и Псковского района. Для 1-4 классов в этих муниципалитетах открыты 72 дежурные группы. Андрей Ермаков добавил, что 68 педагогов больны ковидом, 167 — ОРВИ.