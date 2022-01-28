Продлены сроки отборочного этапа олимпиады «Курчатов», финал которой пройдёт на базе ПсковГУ

17:59, 28 января 2022, ПАИ

Оргкомитет олимпиады «Курчатов» по физике и математике продлил сроки отборочного этапа до 7 февраля 2022 года. Олимпиада рассчитана на участников 6-11 классов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского государственного университета.

Чтобы принять участие в олимпиаде необходимо завести учетную запись в единой системе регистрации, а также зарегистрироваться на саму олимпиаду по математике или физике и пройти по ссылке в личном кабинете. Задания отборочного этапа олимпиады доступны 24 часа с момента начала олимпиады участником.

Участники, хорошо написавшие отборочный этап, а также призёры заключительного этапа олимпиады «Курчатов – 2021» приглашаются на финальный этап олимпиады, который пройдёт с 6 по 7 марта 2022 года на базе Псковского государственного университета.

Выпускники, ставшие призёрами и победителями олимпиады, имеют существенные преимущества при поступлении в ведущие вузы страны.