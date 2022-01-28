В Усвятах отметили 80-летие со Дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков
29 января 1942 года – День освобождения поселка Усвяты от немецко-фашистских захватчиков. В районе прошли памятные мероприятия, в которых приняли участие председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов, глава Усвятского района Дмитрий Петров. Об этом сообщила корреспондент газеты «Новая жизнь».
В дни воинской славы жители и гости района поднимаются на Замковую гору, чтобы на воинском захоронении, где покоятся более 400 солдат Великой Отечественной войны почтить память погибших и отдать почести труженикам тыла, стоявшим насмерть за свою землю, за будущее детей и своей малой родины.
Дмитрий Петров, открывая митинг, напомнил собравшимся, что прошло 80 лет с момента освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков и эта дата останется в нашей памяти, как переломный момент начала движения к победе.
На митинге выступил представитель администрации региона Николай Романов и передал от лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравление.
«Уважаемые жители Усвят, поздравляю вас с годовщиной освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня мы отдаем дань уважения нашим соотечественникам, которые героически сражались за поселок и участвовали в его освобождении в 1942 году, чтим память жителей, погибших во время оккупации, партизан и всех, кто пожертвовал жизнью за мир и свободу. Вечная слава героям и низкий поклон старшему поколению, ветеранам войны и труда за мужество, за наше мирное небо. Вы должны знать и помнить историю поселка, приложить все усилия для его дальнейшего развития и процветания. Желаю жителям Усвят крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых свершений во благо родного края.
К подножию стелы и памятнику землякам-героям войны легли живые цветы. Юнармейцы Усвятской средней школы возложили гирлянды, прозвучали торжественные залпы в память о погибших. На Советской площади была развернута выставка, посвященная военно-исторической тематике, организаторами которой выступил пограничный отряд, дислоцирующийся на территории района.
Слышали ли вы про биткоин?
Качество знаний псковских школьников во время дистанционного обучения возьмут на контроль
Григорий Стороненков призвал псковичей принять участие в общественных слушаниях по поводу установки памятника князю Довмонту