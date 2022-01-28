В Усвятах отметили 80-летие со Дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

18:45, 28 января 2022, ПАИ

29 января 1942 года – День освобождения поселка Усвяты от немецко-фашистских захватчиков. В районе прошли памятные мероприятия, в которых приняли участие председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов, глава Усвятского района Дмитрий Петров. Об этом сообщила корреспондент газеты «Новая жизнь».

В дни воинской славы жители и гости района поднимаются на Замковую гору, чтобы на воинском захоронении, где покоятся более 400 солдат Великой Отечественной войны почтить память погибших и отдать почести труженикам тыла, стоявшим насмерть за свою землю, за будущее детей и своей малой родины.

Дмитрий Петров, открывая митинг, напомнил собравшимся, что прошло 80 лет с момента освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков и эта дата останется в нашей памяти, как переломный момент начала движения к победе.

На митинге выступил представитель администрации региона Николай Романов и передал от лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравление.



«Уважаемые жители Усвят, поздравляю вас с годовщиной освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня мы отдаем дань уважения нашим соотечественникам, которые героически сражались за поселок и участвовали в его освобождении в 1942 году, чтим память жителей, погибших во время оккупации, партизан и всех, кто пожертвовал жизнью за мир и свободу. Вечная слава героям и низкий поклон старшему поколению, ветеранам войны и труда за мужество, за наше мирное небо. Вы должны знать и помнить историю поселка, приложить все усилия для его дальнейшего развития и процветания. Желаю жителям Усвят крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых свершений во благо родного края.



К подножию стелы и памятнику землякам-героям войны легли живые цветы. Юнармейцы Усвятской средней школы возложили гирлянды, прозвучали торжественные залпы в память о погибших. На Советской площади была развернута выставка, посвященная военно-исторической тематике, организаторами которой выступил пограничный отряд, дислоцирующийся на территории района.



