Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Усвятах отметили 80-летие со Дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

На памятной церемонии к стеле возложили живые цветы. Фото Новая жизнь

29 января 1942 года – День освобождения поселка Усвяты от немецко-фашистских захватчиков. В районе прошли памятные мероприятия, в которых приняли участие председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов, глава Усвятского района Дмитрий Петров. Об этом сообщила корреспондент газеты «Новая жизнь».

В дни воинской славы жители и гости района поднимаются на Замковую гору, чтобы на воинском захоронении, где покоятся более 400 солдат Великой Отечественной войны почтить память погибших и отдать почести труженикам тыла, стоявшим насмерть за свою землю, за будущее детей и своей малой родины.

Дмитрий Петров, открывая митинг, напомнил собравшимся, что прошло 80 лет с момента освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков и эта дата останется в нашей памяти, как переломный момент начала движения к победе.
На митинге выступил представитель администрации региона Николай Романов и передал от лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравление.

«Уважаемые жители Усвят, поздравляю вас с годовщиной освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня мы отдаем дань уважения нашим соотечественникам, которые героически сражались за поселок и участвовали в его освобождении в 1942 году, чтим память жителей, погибших во время оккупации, партизан и всех, кто пожертвовал жизнью за мир и свободу. Вечная слава героям и низкий поклон старшему поколению, ветеранам войны и труда за мужество, за наше мирное небо. Вы должны знать и помнить историю поселка, приложить все усилия для его дальнейшего развития и процветания. Желаю жителям Усвят крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых свершений во благо родного края.

К подножию стелы и памятнику землякам-героям войны легли живые цветы. Юнармейцы Усвятской средней школы возложили гирлянды, прозвучали торжественные залпы в память о погибших. На Советской площади была развернута выставка, посвященная военно-исторической тематике, организаторами которой выступил пограничный отряд, дислоцирующийся на территории района.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

28 января 2022

Борис Елкин дал указания по уборке Пскова от снега
28 января 2022

В Усвятах отметили 80-летие со Дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков
28 января 2022

Николай Козловский: Статистика по коронавирусу в Великих Луках нарастает
28 января 2022

Качество знаний псковских школьников во время дистанционного обучения возьмут на контроль
28 января 2022

Псковский губернатор поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус
28 января 2022

Григорий Стороненков призвал псковичей принять участие в общественных слушаниях по поводу установки памятника князю Довмонту
28 января 2022

Михаил Ведерников: Месяц-два мы ещё будем жить в новой волне коронавируса
28 января 2022

Псковская область находится на 52-м месте среди регионов России по заболеваемости COVID-19

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...