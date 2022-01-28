Борис Елкин дал указания об уборке Пскова от снега

18:57, 28 января 2022, ПАИ

Глава администрации города Пскова Борис Елкин провёл совещание с подрядными организациями, ответственными за уборку Пскова, – с «Псковавтодором» и «СитиИнвестГрупп». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

По итогам совещания подрядчикам даны следующие поручения:

оперативно реагировать на погодные изменения и в ручном режиме корректировать график работы,

сдвинуть время пересменки, чтобы в 7 утра, когда улицы города относительно пусты, вся дорожная техника уже работала на линии,

сместить время уборки узких мест, чтобы не создавать заторы транспорта в утренние часы пик,

небольшие улицы в центре города чистить ночью, когда они свободны от припаркованного транспорта,

убрать снежные наносы и расчистить ливневые колодцы на стыке тротуаров и пешеходных переходов,

уделить особое внимание очистке и обработке пешеходных зон.

Борис Елкин обратил внимание, что в выходные дни снова ожидается снег, и поставил задачу подготовиться к оперативному устранению последствий снегопада.