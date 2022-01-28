Борис Елкин дал указания об уборке Пскова от снега
Глава администрации города Пскова Борис Елкин провёл совещание с подрядными организациями, ответственными за уборку Пскова, – с «Псковавтодором» и «СитиИнвестГрупп». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
По итогам совещания подрядчикам даны следующие поручения:
- оперативно реагировать на погодные изменения и в ручном режиме корректировать график работы,
- сдвинуть время пересменки, чтобы в 7 утра, когда улицы города относительно пусты, вся дорожная техника уже работала на линии,
- сместить время уборки узких мест, чтобы не создавать заторы транспорта в утренние часы пик,
- небольшие улицы в центре города чистить ночью, когда они свободны от припаркованного транспорта,
- убрать снежные наносы и расчистить ливневые колодцы на стыке тротуаров и пешеходных переходов,
- уделить особое внимание очистке и обработке пешеходных зон.
Борис Елкин обратил внимание, что в выходные дни снова ожидается снег, и поставил задачу подготовиться к оперативному устранению последствий снегопада.
Слышали ли вы про биткоин?
Красноярский фотохудожник выложил на сайте National Geographic Russia фотографию Пушкиногорья
Главврач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко будет каждый день отвечать на ваши вопросы о коронавирусе в Instagram
Качество знаний псковских школьников во время дистанционного обучения возьмут на контроль