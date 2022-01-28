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Общество

Студенты «Снежного десанта» ПсковГУ отправляются в Печоры и Дедовичи

У бойцов есть большое желание помогать людям. Фото пресс-службы ПсковГУ


Студенты и бойцы двух отрядов «Снежного десанта» Псковского государственного университета ближайшие несколько недель проведут в Печорах и Дедовичах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Бойцы помогут пожилым людям, которые живут в окрестных деревнях, примут участие в работах по благоустройству районных центров, проведут уроки и мастер-классы для местных детишек, а ещё обязательно представят концерт, к которому готовятся уже больше месяца. Есть уже предварительные договорённости о том, что в марте бойцы отправятся в Дновский район: там тоже нужна помощь.

Бойцов очень ждут не только пожилые люди, но и Печорский дом культуры, а также новая библиотека, которая недавно открылась в городе: нужно помочь рассортировать книги и расставить их по алфавиту.

В прошлом году студенты уже были в такой поездке, только в Невельском районе. В этот раз студентов разместят в детском садике. Заодно они помогут навести чистоту в подсобных помещениях. 

Закончится «Снежный десант» в Дедовичах концертом по мотивам повести Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Жить ребята будут, скорее всего, в местном Доме культуры. Студентов привлекает в движении студенческих отрядов то, что самые разные люди объединены общим добрым делом.

 

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