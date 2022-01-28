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Происшествия

120 часов общественных работ получила жительница Куньинского района за избиение пластиковой бутылкой

Прокуратура Куньинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы Куньинского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию).

В ходе следствия установлено, что 22 августа 2021 года около 19 часов 30 минут в квартире по адресу Псковская область, Куньинский район, д. Жижица между двумя девушками произошёл конфликт по мотивам сложившихся личных неприязненных отношений. В ходе данного конфликта, происходившего в помещении комнаты указанной квартиры, одна из девушек, держа в правой руке пластмассовую бутылку объёмом 1,5 литра с находящейся в ней жидкостью, которую она принесла с собой, умышленно, с целью причинения физической боли и телесных повреждений нанесла ею не менее восьми ударов в область лба слева и по левой руке потерпевшей.

Далее в продолжение своих преступных действий, направленных на причинение физической боли и телесных повреждений, одна из девушек схватила другую за волосы и несколько раз потянула на себя, от чего потерпевшая также испытала физическую боль.

В результате умышленных преступных действий потерпевшей были причинены телесные повреждения в виде кровоподтёка в области лба слева, кровоподтёков в области левого предплечья, которые не причинили вреда здоровью.

Таким образом, молодая девушка своими умышленными действиями совершила преступление, предусмотренное ст. 116.1 УК РФ.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов.

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