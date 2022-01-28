Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Порховском районе осудили мужчину за хранение осколочной гранаты МК-16

Порховский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 24.11.2014 № 370-ФЗ). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Мужчина незаконно храненил взрывное устройство.

В мае 2021 года подсудимый, находясь на приусадебном участке в деревне Аленино Захонье Порховского района, обнаружил взрывное устройство – ручную осколочную гранату МК-16.

В тот же день он перенёс взрывное устройство в надворную постройку, где стал незаконно хранить без цели дальнейшего сбыта до момента изъятия взрывного устройства сотрудниками полиции.

Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 9 месяцев со штрафом в размере 5 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

28 января 2022

В Ташкентском зоопарке мать бросила свою малолетнюю дочь в вольер к бурому медведю
28 января 2022

Тело утонувшей на Крещение женщины нашли в километре от проруби
28 января 2022

Два автомобиля столкнулись в Пскове

28 января 2022

Два человека пострадали в результате лобового столкновения в Порховском районе

28 января 2022

В Пскове на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной затруднено движение

27 января 2022

В Псковский суд направлено дело матери, оставившей в лесу новорождённую дочку
27 января 2022

Автомобиль сбил фонарный столб в Пскове

27 января 2022

Военный самолёт США спрятался от зенитной системы за пассажирским лайнером Москва – Анталья

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...