В Порховском районе осудили мужчину за хранение осколочной гранаты МК-16

21:36, 28 января 2022, ПАИ

Порховский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 24.11.2014 № 370-ФЗ). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Мужчина незаконно храненил взрывное устройство.

В мае 2021 года подсудимый, находясь на приусадебном участке в деревне Аленино Захонье Порховского района, обнаружил взрывное устройство – ручную осколочную гранату МК-16.

В тот же день он перенёс взрывное устройство в надворную постройку, где стал незаконно хранить без цели дальнейшего сбыта до момента изъятия взрывного устройства сотрудниками полиции.

Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 9 месяцев со штрафом в размере 5 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.