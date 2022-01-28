Первенство Псковской области по боксу стартовало в Пустошке
Первенство Псковской области по боксу, посвящённое памяти воинов-земляков, погибших в мирное время при защите интересов Родины, стартовало сегодня в Пустошке. Об этом сообщил корреспондент газеты «Вперёд».
Соревнования пройдут в течение трёх дней: с 28 по 30 января.
На открытии участников соревнований и гостей приветствовала начальник отдела образования Наталья Пугачева. Она говорила о том, что пустошане чтят память своих земляков, погибших при исполнении воинского долга в мирное время.
«Мы с особым чувством гордости вспоминаем подвиги наших ребят в условиях необъявленных войн и свято храним память о них», – сказала Наталья Пугачёва. Она пожелала участникам соревнования удачи и честных боёв.
Ежегодно первенство собирает лучших спортсменов из Пскова, Великих Лук и районов области.
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