Серебряные медали привезли юные псковички с первенства России по джиу-джитсу
Первенство России по джиу-джитсу до 16 лет прошло в городе Конаково Тверской области. Об этом сегодня написал Telegram-канал «Псковоблспорт». Спортсменки Псковской области Анастасия Ребезова и Вероника Кутузова стали серебряными призёрами турнира.
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