Библиотеатр побывал на гастролях в Печорском районе

23:22, 28 января 2022, ПАИ

28 января состоялись первые в этом году гастроли библиотеатра «Прямая речь» в рамках акции комитета по культуре Псковской области «Культурные выходные». Об этом сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Творческая встреча прошла в Печорском районном центре культуры. На литературно-художественную программу «Детоньки мои», посвящённую годовщине полного снятия блокады Ленинграда, пришли школьники, учителя Печорской гимназии, сотрудники центральной районной библиотеки и районного центра культуры, местные жители.

Были показаны по-настоящему страшные кадры хроники осаждённого города.

Стихи Анны Ахматовой, Ольги Бергольц, Веры Ибнер читали Нина Яковлева и актёр Псковского академического театра драмы им. Пушкина, заслуженный артист России Виктор Яковлев. В их исполнении прозвучали отрывки из дневников Тани Савичевой, Юры Рябинкина и других детей блокадного Ленинграда.

Нетрудно представить, что чувствовали школьники, слушая рассказы своих ровесников, обречённых на смерть. Из тех, кто искал правды и утешения в дневниках, выжили единицы...

После окончания программы все молча вышли из зала, и только кто-то один дрогнувшим голосом сказал спасибо. Это тот самый случай, когда слова излишни. Молчание потрясённых зрителей стало для артистов высшей похвалой.

Следующей точкой на карте, куда отправится библиотеатр, станет Псковский район. Гастроли намечены на конец февраля.