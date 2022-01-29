«Ждёт непростое испытание»: заболеваемость COVID-19 в Псковской области будет расти ещё один-два месяца

11:10, 29 января 2022, ПАИ

К концу первого месяца 2022 года в Псковской области сложилась непростая эпидситуация, констатировал губернатор Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении к гражданам, размещённом в Instagram.

«Цифры красноречивые. В предыдущие две недели рост заболеваемости составлял более 40%. На этой будет приблизительно столько же. Более того, по расчётам экспертов, рост будет сохраняться ещё в течение 1-2 месяцев. Поэтому впереди нас всех ждёт непростое испытание», - предупредил Михаил Ведерников.

Он обратил внимание, что статистика подтверждает прогнозы конца прошлого года. Как и по всей стране, омикрон спровоцировал начало новой волны коронавирусной инфекции.