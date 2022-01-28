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Культура

«Золотой орёл» представил лауреатов премии 2021 года

Кадр со съёмочной площадки кинофильма «Серебряные коньки» Telegram

В России вручили статуэтки "Золотого орла". Об этом сообщает Telegram-канал "Лента дня".
 

  • Лучшим фильмом выбрали «Серебряные коньки» Михаила Локшина.
  • Лучшим режиссёром стал Глеб Панфилов с картиной «Иван Денисович».
  • Филипп Янковский стал лучшим актёром за роль в фильме «Иван Денисович».
  • Лучшей актрисой — Мария Аронова в фильме «Пара из будущего».
  • За лучшую музыку наградили композитора Алексея Айги — в «Белом снеге».
  • Также в этом году статуэтку впервые вручили онлайн-проекту — сериалу «Вертинский» Авдотьи Смирновой.

«Золотой орёл» — национальная кинонаграда России. Учреждена «Национальной Академией кинематографических искусств и наук России». Присуждается с 2002 года. Отбор по номинациям осуществляет «Экспертный совет»; премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.

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