«Золотой орёл» представил лауреатов премии 2021 года

23:50, 28 января 2022, ПАИ

В России вручили статуэтки "Золотого орла". Об этом сообщает Telegram-канал "Лента дня".



Лучшим фильмом выбрали «Серебряные коньки» Михаила Локшина.

Лучшим режиссёром стал Глеб Панфилов с картиной «Иван Денисович».

Филипп Янковский стал лучшим актёром за роль в фильме «Иван Денисович».

Лучшей актрисой — Мария Аронова в фильме «Пара из будущего».

За лучшую музыку наградили композитора Алексея Айги — в «Белом снеге».

Также в этом году статуэтку впервые вручили онлайн-проекту — сериалу «Вертинский» Авдотьи Смирновой.

«Золотой орёл» — национальная кинонаграда России. Учреждена «Национальной Академией кинематографических искусств и наук России». Присуждается с 2002 года. Отбор по номинациям осуществляет «Экспертный совет»; премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.