«Придётся звонить не один раз»: Михаил Ведерников предупредил, что вызвать врача на дом будет затруднительно

11:10, 29 января 2022, ПАИ

«Нагрузка на систему здравоохранения быстро растёт», - констатировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении к псковичам, размещённом в Instagram.

В регионе значительно увеличилось число амбулаторных больных с коронавирусом – с 2 тысяч на начало года до более чем 4 тысяч на сегодняшний день.

То же касается и амбулаторных вызовов. Так, после новогодних праздников городские поликлиники Пскова получали порядка 450 вызовов в сутки, то сейчас эта цифра достигает 1 500.

«Все вызовы отрабатываются, но, очевидно, что иногда с задержкой. Уже сейчас не все могут дозвониться сразу – линия и операторы перегружены. Мы направим дополнительные ресурсы, что снизить остроту вопроса, но в любом случае медучреждениям сейчас крайне сложно. Прошу проявить терпение – иногда придётся звонить не один раз», - предупредил губернатор.

Скорая помощь тоже постепенно идёт к своей пиковой загрузке: сейчас порядка 700 вызовов в сутки при нормативе в 500. «В этой части, к слову, огромную помощь оказывают студенты медколледжей, которые работают в диспетчерской и в выездных бригадах скорой. Искренне считаю, что такой труд – повод для гордости на всю жизнь. Уверен, что именно из таких специалистов вырастут самые лучшие, неравнодушные и профессиональные медицинские кадры», - подчеркнул Михаил Ведерников.